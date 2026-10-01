В Тюменской области снижается заболеваемость ОРВИ

В Тюменской области наблюдается положительная динамика по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю, с 28 сентября по 4 октября, число заболевших снизилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей.

Кроме того, текущие показатели на 7,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В ведомстве отметили, что эпидемический порог среди всех возрастных групп и совокупного населения региона не превышен.

Вакцинация продолжается

В субъекте активно продолжается прививочная кампания. На данный момент вакцину от гриппа получили уже более 300 000 жителей региона. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства.

Профилактика ОРВИ

Несмотря на снижение заболеваемости, специалисты призывают жителей не терять бдительность и соблюдать правила профилактики:

✔️ избегать близкого контакта с заболевшими;

✔️ сокращать пребывание в людных местах;

✔️ использовать медицинские маски в транспорте и местах массового скопления людей;

✔️ чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их дезинфицирующими средствами;

✔️ не касаться лица грязными руками;

✔️ прикрывать рот одноразовым платком или сгибом локтя при кашле и чихании.