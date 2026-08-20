Тюменца, затащившего в подъезд 5-летнюю девочку, приговорили к 13 годам колонии

Суд приговорил к выплате полумиллиона рублей компенсации вреда и 13 годам колонии строгого режима 44-летнего жителя Тюмени за то, что он силой затащил 5-летнюю девочку в подъезд и совершил в отношении нее сексуальные действия иного характера.

Преступление было совершено днем 28 мая на в доме №36 по улице Судостроителей. Видео с камер, на которых видно, как мужчина с приспущенными штанами в подъезд заносит ребенка, разошлись по сети. От более тяжких последствий девочку спасли ее братья, которые держали дверь в подъезд и звали на помощь, на их крики прибежала женщина и смогла забрать малышку. На заседании мужчина свою вину признал частично, аргументируя тем, что был пьян и не осознавал, что творит.