Сбер запустил вклад "Выгодный старт": начать копить можно с 10 тысяч рублей

Сбер запустил вклад "Выгодный старт" с минимальной суммой от 10 тыс. рублей. Вклад доступен всем клиентам Сбера, а максимальная ставка по нему составляет 12,5% годовых.

На "Выгодном старте" можно разместить от 10 тыс. до 100 тыс. рублей и самостоятельно выбрать срок — от одного месяца до года. Низкий порог входа позволяет начать формировать накопления без необходимости сразу размещать значительную сумму.

Ограничений по количеству вкладов нет: их можно открыть на разные суммы и сроки. После окончания выбранного периода вклад автоматически продлевается на новый срок, при этом ставка будет соответствовать ставке по "Выгодному старту", действующей на дату продления.

Сергей Широков, директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка:

Для формирования накоплений не обязательно начинать с крупной суммы. Важно, чтобы человек мог выбрать комфортный для себя объём сбережений и постепенно двигаться к своим финансовым целям. “Выгодный старт” даёт такую возможность: можно начать с небольшой суммы, выбрать подходящий срок, а при необходимости открыть несколько вкладов и распределить деньги между разными целями.

К базовой ставке предусмотрены две надбавки: 1 процентный пункт за получение зарплаты или пенсии в Сбере и ещё 1 п. п. при покупках от 5 тыс. рублей. Открыть вклад можно дистанционно или в офисе Сбера, проценты выплачиваются в конце срока. Пополнение вклада не предусмотрено.

Ранее Сбер также запустил вклад "Выгодный старт +" для новых клиентов банка. Он позволяет разместить от 10 тыс. до 100 тыс. рублей на три месяца по ставке 19% годовых.