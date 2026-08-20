Четырех участников экстремистской ячейки и вымогателя приговорили к Тюмени к 63 годам колоний

Тюменский областной суд провозгласил обвинительный приговор в отношении пятерых участников организованной преступной группы. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в занятии высшего положения в преступной иерархии, организации деятельности экстремистской организации и участии в ней, а также в вымогательстве.

Лидер группы Иван Магер (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), 1988 года рождения, находясь в следственном изоляторе №1 УФСИН России по Тюменской области с декабря 2020 года по июнь 2022 года, доказав свой преступный авторитет, вел контроль за соблюдением неформальных правил преступного мира, наделял соучастников полномочиями и разрешал конфликты между заключенными. Кроме того, им была создана ячейка запрещенного в Российской Федерации экстремистсткого движения "АУЕ". Группа организовала сбор и распределение средств неформальной казны для поддержки заключенных путем систематического вымогательства денег у других следственно-арестованных и осужденных.

Магера приговорили к 22 годам колонии особого режима. Его подручные - внесенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Никита Подерин и Этибар Нанаджанов получили 8 и 14 лет колонии особого режима, Александр Мохирев — 12 лет колонии строгого режима. В одном из вымогательств участвовал Али Вахабов, ему суд дал 7 лет колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.