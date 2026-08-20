Операцию на периферических артериях впервые провели в Ялуторовске

Впервые на базе Областной больницы № 23 города Ялуторовска проведена высокотехнологичная операция на магистральных артериях. Ранее подобные вмешательства были доступны лишь в крупных федеральных центрах, сообщили в региональном депздраве.



Уникальную операцию провёл сердечно-сосудистый хирург Никита Одинцов: он выполнил баллонную ангиопластику со стентированием общей подвздошной артерии. Эта малоинвазивная процедура восстановила кровоток в суженном сосуде, избавив пациента от боли и ограничений в движении. Пациент - 64‑летний Владимир Петров из села Аслана два года страдал от тяжелого недуга: при попытке пройти всего 100-150 метров его левая нога отказывала, превращая обычные дела в мучительное испытание.



"Эффект наступил мгновенно. Я ещё лежал на операционном столе, как к ноге стала возвращаться теплота. Вечером я уже ходил сам, а на пятый день выписали. Никита Сергеевич вернул меня к нормальной жизни — низкий поклон и спасибо ему и всему персоналу!" - поделился впечатлением пациент.