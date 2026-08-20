Адресное информирование о предстоящих выборах запустили в Тюменской области

В Тюменской области стартовало адресное информирование избирателей. Члены участковых избирательных комиссий 20 августа начнут обходы жителей в рамках проекта "ИнформУИК". Специалисты помогут разобраться в вопросах, связанных с предстоящим голосованием, и расскажут, где и когда проголосовать, о способах голосования, как проголосовать на дому и как подать соответствующее заявление и так далее.
У членов УИК при себе будут удостоверение, информационные материалы (приглашения, лифлеты) и бейдж, а также синяя сумка и белая манишка с символикой "ИнформУИК" и избирательной комиссии Тюменской области.
Информационная кампания продлится по 15 сентября.
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