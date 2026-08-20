Трое тюменцев вернутся домой из украинского плена

Из украинского плена возвращены 103 российских военнослужащих, в том числе 31 раненый, среди осовбожденных трое жителей Тюменской области, сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.
В Беларуси российских военнослужащих встретила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи их доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Минобороны.
"Трое наших земляков возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Они теперь в безопасности, смогут связаться с родными и близкими. Благодарю Министерство обороны России, спецслужбы, уполномоченного по правам человека в России Яну Лантратову за то, что используют каждую возможность для возвращения бойцов домой", - прокомментировал обмен пленными Датских.
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