185 историй к 185-летию: Сбер рассказал о людях, которые двигают бизнес в России вперёд

В год своего 185-летия Сбер запустил спецпроект о российском малом бизнесе. В его основе — 185 реальных историй предпринимателей. Герои рассказывают, как начинали своё дело, справлялись с трудностями, находили новые возможности и продолжали двигаться вперёд.

Главная идея проекта — "Быть зелёным — значит двигаться вперёд". Через опыт предпринимателей Сбер предлагает по-новому посмотреть на понятие "зелёный": как на готовность действовать, пробовать новое и развиваться.

Истории объединены в шесть тематических блоков: "Вдохновлять", "Быть предприимчивым", "Верить в мечту", "Менять мир", "Создавать новое" и "Двигаться вперёд". На специальном лендинге пользователь может выбрать наиболее близкий ему смысл и познакомиться с опытом предпринимателей из разных отраслей и регионов России.

Герои спецпроекта — победители премии Сбера "Любимый малый бизнес". Она проводится третий год подряд и отмечает предпринимателей, которые заслужили доверие клиентов и развивают бизнес, полезный для своего города и региона. В последнем сезоне на участие в премии поступило 42 777 заявок — на 40% больше, чем годом ранее. Сто победителей федерального этапа получили по 1 млн рублей, ещё десять — сертификаты на отдых.

Сергей Меламед, руководитель дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка:

За каждым успешным бизнесом стоит не только результат, который мы видим сегодня. За ним — десятки решений, ошибки, сложные периоды и готовность снова пробовать. В год 185-летия Сбера нам хотелось рассказать прежде всего о людях, которые продолжают двигаться вперёд и своим примером показывают другим предпринимателям, что возможности для развития есть даже в непростые времена. Эти истории важны ещё и потому, что многие решения для бизнеса мы создаём вместе с нашими клиентами, опираясь на их реальный опыт и потребности.

Спецпроект доступен на СберБизнес Live.