Спрос на образовательные кредиты в Тюменской области вырос на 25%

Жители Тюменской области в первом полугодии 2026 года оформили в Сбере кредиты на образование с господдержкой на общую сумму 139 млн рублей. Это на 25% больше, чем в январе–июне 2025 года. Из года в год льготный заём помогает получить диплом мечты, необходимые навыки и знания для успешной карьеры.

Статистика показывает, что чаще всего кредиты берет молодежь до 25 лет – это почти 85%. На втором месте — возрастная категория от 25 до 30 лет. Также за образовательными кредитами часто обращаются люди в возрасте от 35 до 45 лет — чтобы получить дополнительный импульс в карьерном пути или освоить новую профессию. По гендерному признаку большинство получателей образовательного кредита – женщины, их количество превышает 60%.

Программа доступна с 14 лет на любой период учебы в вузе или колледжа. Во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только проценты по кредиту, а основная сумма погашается в срок до 15 лет.

С 2026 года образовательный кредит с господдержкой по ставке 3% доступен для приоритетных направлений подготовки и специальностей из утверждённого перечня. В него, в частности, входят программы в области медицины, информационных технологий, инженерии и педагогики. В преддверии учебного года Сбер запустил еще одну программу — новый образовательный кредит на рыночных условиях с льготными платежами в период обучения для поступающих на специальности, которые не входят в перечень программы господдержки, включая экономику, юриспруденцию и связи с общественностью.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

Качественное образование — это инвестиция в будущее, и Сбер помогает пройти этот этап увереннее. Теперь нашим клиентам доступны сразу два варианта целевых кредитов на учебу. Это расширяет горизонты выбора: студенты могут рассматривать любые вузы и колледжи, ориентируясь прежде всего на свои интересы, личный потенциал и способности, а не на финансовые ограничения.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Рост спроса на образовательные кредиты в Тюменской области — это показатель высокой осознанности молодежи. Сбер выступает финансовым партнером для тех, кто инвестирует в свои знания. Мы предлагаем понятные условия кредитования, которые помогают получить желаемую профессию уже сегодня, распределяя финансовую нагрузку на комфортный срок после трудоустройства.



Узнать подробные условия и подать заявку на оформление можно онлайн на официальном сайте Сбера, у выездного менеджера, оформив заявку на индивидуальную консультацию через "Чат поддержки" в Сбербанк Онлайн или по номеру 900 для оформления кредита в удобное время прямо на работе или учебе, а также в отделении банка.