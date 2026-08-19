Очистные сооружения для ливневки строят в Тюмени

Строительство очистных сооружений для ливневых стоков ведется на площадке по улице Эрвье с привлечением средств казначейского инфраструктурного кредита, планируется, что они позволят очищать до 8,64 тысяч кубометров воды в сутки. Ход работ на объекте оценили губернатор Александр Моор и глава города Максим Афанасьев.

"Проинспектировали строительство первых локальных очистных сооружений в Тюмени. Они будут принимать дождевые и талые воды с большого развивающегося района улиц Щербакова, Дружбы и Алебашевской. Объект сможет очищать стоки от мусора, ила, песка и нефтепродуктов, а перед сбросом в реку вода пройдёт обеззараживание ультрафиолетом. Строительство ведём за счёт средств казначейского инфраструктурного кредита. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2027 год", - сообщил Моор.

На первом этапе сточная вода будет поступать в накопительный резервуар объёмом 27,3 тыс. кубометров, где задерживаются крупные взвешенные частицы и производится усреднение расхода, что гарантирует стабильность гидравлического режима. Далее - механическая очистка с удалением песка и нефтепродуктов, после которой вода будет доочищаться на сорбционных фильтрах до показателей рыбохозяйственной категории. Завершающий этап — ультрафиолетовое обеззараживание.

Работы на этом объекте стартовали 1 января 2026 года. На данный момент выполнена подготовка, расчистка и вертикальная отсыпка площадки для строительства. Сейчас идёт устройство ограждения котлована из грунтоцементных свай, противофильтрационной завесы, грунтоцементных анкеров.

С вводом очистных сооружений будет обеспечена работоспособность ранее построенных сетей ливневой канализации в районе Щербакова - проезд Солнечный - Алебашевская - река Тура с эффективным отводом и последующей очисткой ливневых и талых стоков.