Тюмень закупила в Кургане 13 автобусов для городских маршрутов

В Тюмени на городские маршруты выходят 13 новых автобусов марки КАвЗ-4270-С2 производства Курганского автобусного завода, их купила компания "Автолинии" в рамках соглашения с частными перевозчиками по обновлению подвижного состава, сообщил глава города Максим Афанасьев.

Новые автобусы - полунизкопольные автобусы большого класса, рассчитаны на перевозку до 90 пассажиров одновременно. Внутри них современные системы климат-контроля, есть разъёмы Type-C и USB для зарядки мобильных устройств, низкий уровень пола, особенно удобный для родителей с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями. Автобусы работают на экологически чистом компримированном природном газе (метане).

Семь автобусов уже работают на маршруте №73, до конца августа планируется выпустить на линию все 13 автобусов.

"Высвободившиеся автобусы среднего класса с учетом начала нового учебного года 2026-2027 г. в первой декаде сентября будут перераспределены на другие важные направления — маршруты №№ 52, 57 и 68 вместо автобусов малого класса. Это поможет улучшить транспортное обслуживание отдалённых районов города и обеспечить удобную транспортную доступность для жителей Тюмени", - отметил Афанасьев.