Почти 900 обращений, связанных с качеством питьевой воды, получил Роспотребнадзор в Тюмени

10:00 19 августа 2026
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В Управление Роспотребнадзора по Тюменской области с 16 июля поступило 868 обращений граждан на качество питьевой воды, все они касаются вопросов перерасчета размера платы за коммунальную услугу ненадлежащего качества и направлены в Государственную жилинспекцию Тюменской области.

Дополнительно гражданам разъясняют что требование  перерасчета за коммунальную услугу с 16 по 31 июля быть заявлено непосредственно поставщику указанной услуги (в случае наличия прямого договора с водоснабжающей организацией – в ООО "Тюмень Водоканал", в иных случаях – в управляющую домом организацию).

"Управление готово оказать содействие потребителям в досудебном порядке – путём подготовки проекта претензии, а также в оказании судебной защиты – путём дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей", - сообщили в РПН.

Теги: ЖКУ , Роспотребнадзор , водоснабжение , чистая вода
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