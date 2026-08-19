Около тысячи волонтеров Тюменского округа помогают участникам СВО

В Тюменском округе помощью участникам СВО занимаются 54 группы, они объединили около тысячи неравнодушных местных жителей, сообщила глава округа Ольга Зимина.

На Старотобольском тракте работают шесть волонтерских групп: в Мальково – Совет ветеранов, "Тепло сердец" и "Маскировка Z-Тюмень"; в Криводанова – "Ариадна"; в Якушах – "Тепло солдату", в Чикче – "Борщ 72". Даже из названий понятно, какая специализация у каждой группы, но, как правило, помощь оказывают разноплановую: делают сухие супы и другие блюда, заготавливают чай, плетут сети, вяжут носки, шьют белье и спецкостюмы, собирают по заявкам бойцов медикаменты, строительные инструменты. Базируются они в домах культуры, помещениях теруправлений, много работы выполняют на дому. В заготовке и сушке продуктов заняты целые улицы. Окопные свечи тоже отливают дома, а вот большие сети удобно плести в просторных помещениях.

"Регулярно встречаюсь с нашими добровольцами: делимся информацией, выбираем новые направления поддержки да и просто говорим за жизнь. Благодарна таким встречам, потому что открывают они доброту и силу наших людей, напитывают энергией и вселяют надежду, что все обязательно будет хорошо", - поделилась впечатлениями от недавней встречи Ольга Зимина.