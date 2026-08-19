Около 360 спектаклей показали в Тюменском драмтеатре за сезон

168-й театральный сезон в Тюменском большом драматическом театре выдался очень насыщенным - всего было проведено 902 мероприятия, в том числе 356 спектаклей, 337 концертов, 115 экскурсий, 79 арендных и гастрольных мероприятий, 15 выставок, театр посетили почти 194,7 тысяч зрителей, 10% из них по Пушкинской карте. сообщили в ТКТО.

За сезон труппа театра побывала в московском театре им. Евгения Вахтангова на премии "Золотая маска", в самарском театре драмы им. И.А. Слонова) в рамках Больших гастролей. В Калининградском областном драмтеатре выступила на фестивале "Башня", а в рамках фестиваля "Театральный поезд" побывали в курганском т еатре кукол "Гулливер" и челябинском академическом театра драмы им. Н. Орлова.

У себя Тюменский драматический театр принимал гостей из Москвы, Саратова, Перми, Новосибирска и Омска.

В АРТ-кафе ТБДТ, помимо тюменских резидентов, выступили сотни музыкантов из городов России: Екатеринбурга, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Югорска, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Красноярска, Ярославля, Сургута, Ноябрьска. А также прилетали артисты из Испании, Кении, США, Чили, Франции, Австралии, Армении, Бельгии, Казахстана.