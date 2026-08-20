Под Тобольском нашли утонувшего в реке рыбака

18 августа недалеко от берега реки Иземетка в районе деревни Иземеть Тобольского округа обнаружено тело 44-летнего местного жителя с признаками утопления - следователи проводят процессуальную проверку.

По предварительным данным, ранним утром 16 августа мужчина отправился на рыбалку, после чего перестал выходить на связь с родственниками. В тот же вечер была обнаружена его пустая лодка. В ходе поисковых мероприятий тело погибшего найдено 18 августа, спасжилетом он не пользовался.

Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.