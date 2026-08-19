Более 60 лесных пожаров выявлено в лесах Тюменской области за сезон

15:22 19 августа 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

С начала пожароопасного сезона в Тюменской области ликвидировано 62 лесных пожара на общей площади 773 га, почти все возгорания удаётся ликвидировать в первые сутки после обнаружения, сообщает деплеса ТО.

В прошлом году за этот же период выявлено  19 лесных пожаров 75 га.

За июль и первую половину августа в регионе произошло 4 новых лесных пожара. Огнём пройдено 2,11 га. Все были обнаружены и ликвидированы в течение первых суток.

Основные причины лесных пожаров в этом сезоне: 48% — грозы, 32% — нарушение правил пожарной безопасности жителями, 20% — переход огня с других территорий и объектов инфраструктуры — автомобильных и железных дорог, линий электропередачи и земель других категорий.

Мониторинг лесов продолжается круглосуточно. В работе задействованы наземные патрульные группы, авиация, беспилотники, система видеонаблюдения и космический мониторинг.

Теги: лесные пожары
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2026