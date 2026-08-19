Более 60 лесных пожаров выявлено в лесах Тюменской области за сезон

С начала пожароопасного сезона в Тюменской области ликвидировано 62 лесных пожара на общей площади 773 га, почти все возгорания удаётся ликвидировать в первые сутки после обнаружения, сообщает деплеса ТО.

В прошлом году за этот же период выявлено 19 лесных пожаров 75 га.

За июль и первую половину августа в регионе произошло 4 новых лесных пожара. Огнём пройдено 2,11 га. Все были обнаружены и ликвидированы в течение первых суток.

Основные причины лесных пожаров в этом сезоне: 48% — грозы, 32% — нарушение правил пожарной безопасности жителями, 20% — переход огня с других территорий и объектов инфраструктуры — автомобильных и железных дорог, линий электропередачи и земель других категорий.

Мониторинг лесов продолжается круглосуточно. В работе задействованы наземные патрульные группы, авиация, беспилотники, система видеонаблюдения и космический мониторинг.