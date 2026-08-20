В "Тюменнефтеспецтрансе" рассказали губернатору и мэру Тюмени о том, как следят за состоянием городских автобусов

Большую часть городских автобусов в Тюмени обслуживает компания "Тюменнефтеспецтранс", производственную базу сервисного подразделения накануне посетили губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Тюмени Максим Афанасьев.

Современный центр специализируется на техническом обслуживании и ремонте пассажирского транспорта, в нем есть всё необходимое оборудование для полной диагностики узлов и агрегатов, проведения гарантийного и постгарантийного ТО. На базе трудятся 35 специалистов, они отвечают за техническое состояние автобусов ТПАТП, компаний "Сибсервис", "Автолинии", а также транспорта "Фармасинтез-Тюмень", АО "Антипинский НПЗ" и других компаний.

Афанасьев рассказал, что у компании есть такие преимущества в работе как скорость (сроки ремонта сократились от нескольких месяцев до одного дня, даже после аварий автобусы возвращаются на линию за 2–3 дня), универсальность (боксы приспособлены для любого вида работ), все технические вопросы решаются в одном месте (от замены стёкол и кузовного ремонта, ремонта узлов и агрегатов до полного обслуживания кондиционеров в салонах). В 2027 году компания планирует ввести в эксплуатацию два дополнительных ремонтных поста.

По словам руководителя "ТНСТ" Евгения Семеняко, в автобусном центре обслуживается 63% городских автобусов. "Мы отвечаем за техническое состояние автобусов, которые обслуживаем - это и система кондиционирования, и внешний вид автобусов, работоспособность, удобные сиденья. Производим очень большой объем работы для того, чтобы тюменцы пользовались нашим общественным транспортом с комфортом. Так, в этом году была проделана большая работа с кондиционерами - лето было очень жаркое, и мы истратили 1,290 литров фреона, по словам поставщиков, как в Краснодаре. В планах - дальше работать, развиваться, ремонтировать автобусы, технику, ну и делать жизнь наших людей более яркой", - отметил в беседе с журналистами Евгений Семеняко.