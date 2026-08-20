Более 175 млн рублей на модернизацию электросетей в тюменских СНТ направили энергетики

В 2026 году СУЭНКО инвестировала более 175,4 млн рублей в реконструкцию и строительство электрических сетей в садовых товариществах Тюменской области. Бюджет проекта почти на 23 млн рублей превысил первоначальные планы – увеличение финансирования стало возможным благодаря перераспределению ресурсов и досрочному выполнению запланированных объемов работ.

Компания обслуживает электросети 185 садоводств области. Работы в этом году прошли на 75 объектах, а полномасштабная реконструкция охватила сразу 17 СНТ – в их числе "Надежда", "Судостроитель", "Гринпарк", "Яблонька", "Незабудка", "Геолог-2", "Березка-3" и "Дружба".

Энергетики завершают реконструкцию свыше 60 км воздушных линий напряжением 0,4 кВ, строительство 7 км новых линий электропередачи 0,4-10 кВ и модернизацию 27 трансформаторных подстанций. Одним из наиболее ресурсоемких объектов стало СНТ "Геолог-2", где замена 5 км старого голого провода на новый СИП, исключающий схлест проводов при сильном ветре, и обновление опор выходят на финишную прямую. Работы ведутся в стесненных условиях – на многих улицах отсутствует подъезд для спецтехники, что требует ручного труда и осложняет процесс реконструкции.

Генеральный директор энергокомпании Дмитрий Логвиненко:

Инвестиции в инфраструктуру СНТ – это системная работа по созданию устойчивой и безопасной энергетической среды для тысяч тюменцев. С 2018 года их объем превысил 1,7 млрд рублей, и результат уже ощутим. Что особенно важно – стабилизирован уровень напряжения у потребителей, особенно в пиковый зимний период. За 6 лет энергетиками построено и реконструировано свыше 365,5 км линий 0,4-10 кВ, отремонтировано 129 км линий и 80 подстанций, и еще 102 подстанции модернизировано. Масштаб серьезный, но мы движемся дальше.

Завершение всех запланированных мероприятий ожидается в октябре 2026 года.