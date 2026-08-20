Гастрофест "TNF рекомендует" пройдет в 30 ресторанах Тюмени

Гастрономический фестиваль "TNF рекомендует" пройдет в Тюмени с 20 августа по 18 сентября, участвуют в нем тридцать ресторанов города.
"Для участия в фестивале отобраны заведения, где, по мнению организаторов Промышленно-энергетического форума TNF, представлен высокий уровень обслуживания, а также гарантированное качество блюд и напитков", - сообщили в пресс-службе форума.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru