Гастрофест "TNF рекомендует" пройдет в 30 ресторанах Тюмени

17:30 20 августа 2026
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Гастрономический фестиваль "TNF рекомендует" пройдет в Тюмени с 20 августа по 18 сентября, участвуют в нем тридцать ресторанов города.

"Для участия в фестивале отобраны заведения, где, по мнению организаторов Промышленно-энергетического форума TNF, представлен высокий уровень обслуживания, а также гарантированное качество блюд и напитков", - сообщили в пресс-службе форума.

Теги: TNF , гастрономический фестиваль
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