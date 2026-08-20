Жители Сургута и Тюмени могут доехать до Ташкента на автобусе

18:00 20 августа 2026
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Жители Тюменской области и гости региона получили возможность отправиться в Узбекистан без пересадок. С 15 августа запущен новый международный маршрут №0622 "Сургут-Тюмень-Ташкент".

Направление: Сургут — Тюмень — Ташкент. Отправление из с автовокзала Тюмени по субботам в 08∶30.

Приобрести билет на данный маршрут можно в кассах тюменского автовокзала или на официальном сайте Объединения автовокзалов и автостанций. сообщили в Главном управлении строительства ТО.

Теги: Узбекистан , автобус
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