Жители Сургута и Тюмени могут доехать до Ташкента на автобусе

Жители Тюменской области и гости региона получили возможность отправиться в Узбекистан без пересадок. С 15 августа запущен новый международный маршрут №0622 "Сургут-Тюмень-Ташкент".

Направление: Сургут — Тюмень — Ташкент. Отправление из с автовокзала Тюмени по субботам в 08∶30.

Приобрести билет на данный маршрут можно в кассах тюменского автовокзала или на официальном сайте Объединения автовокзалов и автостанций. сообщили в Главном управлении строительства ТО.