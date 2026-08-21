В Тюменской области в 2026 году выпускники получили 101 стобалльный результат по ЕГЭ

Седний балл по большинству предметов ЕГЭ в Тюменской области в 2026 году – более 60, количество 100-балльных результатов – 101, что на 39 больше, чем в 2025 году. Восемь тюменских школьников достигли 200-балльного результата.
Итоги единого госэкзамена 2026 года подвели на заседании президиума регионального правительства.
Все выпускники-стобалльники и подготовившие их педагоги по традиции получат финансовое вознаграждение. Глава региона Александр Моор подписал соответствующие постановления.
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