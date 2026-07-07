Ярослав Астапенко из Тюмени стал лучшим на робототехнических соревнованиях в Санкт-Петербурге

Фото депинформатизации ТО

Воспитанники Центра робототехники и АСУ стали участниками "Кубка РТК: Белые ночи". Это состязания, в которых сконструированные участниками роботы за ограниченное время выполняют задачи на полигоне. В номинации "Искатель" первое место занял Ярослав Астапенко из команды "Patrusheva Robotics". Юный инженер провел своего робота по сложной полосе препятствий и набрал максимальное количество баллов - 472.

В более сложной номинации "Экстремалы" выступили команды "Пусть черепахи" в составе Дмитрия Кайгородова и Тимофея Жагорина и "DIMON1K$", ее представил Дмитрий Зубарев. Главная особенность номинации в том, что юные инженеры не видят машину на трассе. Они управляют ей с помощью видео-зрения робота. Такой формат требует особой концентрации и точности. Ребята совсем недавно начали пробовать себя в этой непростой категории и пока не заняли призовых мест, но мы уверенны — это временно!

Команды "Patrusheva Robotics" и "Пусть черепахи" вместе готовились к соревнованиям и помогали друг другу собирать своих роботов для выступления, сообщили в депинформатизации ТО.