Кому нужен паспорт кожи и почему важна диагностика?

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Что такое "паспорт кожи", зачем и кому он нужен и можно ли его составить самому, на вопросы об этом нашим читателям рассказала врачи-дерматолог, косметолог, ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии ТГМУ и и главный врач клиники красоты "Пробуждение" Ольга Гурбо.

"Паспорт кожи" — это подробная диагностика состояния кожи: замеряют уровень увлажнённости, чувствительности, пигментации, сосудистых изменений, признаки фотостарения и скрытые воспаления. Такой "документ" помогает подобрать уход не по трендам, а по реальным потребностям кожи. Обновлять "паспорт" обычно рекомендуют раз в 6–12 месяцев или после серьёзных изменений: беременности, гормональной терапии, резкого похудения. Особенно полезен он тем, у кого акне, розацеа, пигментные пятна, а также всем, кто регулярно делает косметологические процедуры", - рассказала Ольга Гурбо.

Эксперт отметила, что опыт ведения пациентов показывает, что что даже популярные косметологические процедуры могут иметь серьёзные последствия, если делать их "по акции", без диагностики и врачебного контроля.

"Например, инъекции филлеров иногда могут вызывать сосудистую окклюзию: если препарат попадёт прямо в сосуд, это грозит некрозом тканей, а при уколах в зону лба — потерей зрения. Лазерные шлифовки без правильной подготовки иногда оставляют ожоги и стойкую пигментацию (особенно летом). Слишком частые агрессивные пилинги истончают защитный барьер кожи, бесконтрольные инъекции ботулотоксина приводят к асимметрии лица. Иными словами, главная проблема — не сами процедуры, а отсутствие предварительной диагностики и контроля специалиста", - предупреждает врач.