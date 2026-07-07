Водитель Кia в Тюмени сбил подростка на питбайке

Питбайк и "Киа" столкнулись вечером 5 июля на улице Федюнинского, 58 в Тюмени, предварительно, 37-летний водитель машины при повороте налево не уступил дорогу питбайку, который двигался в прямом направлении - якобы не увидел, так как его ослепило солнце, сообщает ГАИ ТО.

Катавшийся на питайке матери с ее разрешения 16-летний подросток получил травму ноги. Водительского удостоверения у него нет. На мать составлен административный материал по ч. 3 ст.12.7 КоАП РФ, за передачу управления транспортом лицу, не имеющему соответствующего права.

Питбайк эвакуирован на спец стоянку. Обстоятельства ДТП выясняются.