Двух женщин и мужчину в Тюменской области обвиняют в краже дизтоплива на более чем 5 млн рублей

Двух женщин и мужчину - жителей села Абатское обвиняют в краже дизельного топлива с топливных карт коммерческой компании путем продажи топлива третьим лицам, по версии следствия, с февраля 2025 по февраль 2026 года таким образом они причинили материальный ущерб в особо крупном размере на сумму более 5 млн рублей.
Дело расследует Ишимский межрайонный следственный отдел СУСК по Тюменской области. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов и соучастников противоправной деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным РУФСБ, ущерб причинен АО "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие".
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