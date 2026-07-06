В Калининской управе Тюмени новый глава

Руководителем Управы Калининского административного округа назначен Иван Хохряков, до этого он руководил Управой Восточного административного окргуа.

Профессиональный путь Ивана Анатольевича тесно связан с развитием городской инфраструктуры. Общий трудовой стаж — 20 лет, за это время он детально изучил производственные процессы и нюансы городского хозяйства. Ч апреля 2019 года по июль 2023 года он возглавлял МКУ "Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени", главой ВАО работал с сентября 2024 года.