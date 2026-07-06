Аэропорт "Рощино" возобновил прием и выпуск воздушных судов

В тюменском аэропорту "Рощино" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.

"Аэропорт работает в штатном режиме. Полёты выполняются по скорректированному графику. Рекомендуем по-прежнему уточнять актуальное время вылета и статус вашего рейса на онлайн-табло аэропорта или в контакт-центре авиакомпании", - предупредили в пресс-службе аэропорта.

Режим "Беспилотная опасность", объявленный в Тюмени после 10.00, официально еще не отменен.