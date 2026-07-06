Более 13,7 тысяч многодетных семей Тюменской области получили землю или соцвыплаты взамен участков

13 717 многодетных семей Тюменской области получили бесплатные земельные участки или соцвыплаты взамен земли.

Выплату взамен участка многодетная семья может направить на покупку жилья (погашение ипотеки, первоначальный взнос, по договору долевого участия и др.), выполнение капитального ремонта или самостоятельное приобретение подходящего участка.

В Тюмени и Тюменском округе выплата равна 1 360 450 рублей; в Тобольске - 585 680 рублей, в Ишиме - 505 940 рублей; в Ялуторовске - 434 040 рублей; в остальных муниципалитетах - 401 260 рублей. При этом во всех городах и округах региона за четвертого и последующего ребенка предоставляется доплата в 20 % от суммы выплаты.

Многодетные семьи, уже включенные в очередь на земельный участок, могут подавать заявление на получение выплаты в 2027 году до 20 июля 2026 года, сообщают в департаменте имущественных отношений ТО.