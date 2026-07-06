Выдачи "семейной" ипотеки в июне выросли более чем на 75%

В июне число сделок по "семейной" ипотеке выросло по сравнению с маем более чем на 65%, а их объём – более чем на 75%.

Спрос показал второй результат в этом году после январского "пика". По итогам июня эта госпрограмма заняла 38% в общем числе ипотечных сделок, сообщили в ВТБ.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин:

Стараясь успеть на "последний сеанс" текущих условий программы, заемщики сформировали два пиковых периода спроса. Основная волна пришлась на декабрь-январь, когда завершалось правило "две семейные ипотеки на семью". Сейчас ажиотаж был меньше, но продажи все равно стали одними из самых высоких в этом году. В итоге программа продолжает действовать без изменений, поэтому стоит ожидать стабилизации рынка в июле-августе. Еще один потенциальный подъем продаж возможен осенью, когда новые условия вновь будут обсуждаться. В любом случае, окно возможностей остается для семейных заемщиков открытым.

Он также добавил, что параллельно с "семейной" ипотекой продолжил расти интерес россиян к рыночным программам. В июне число сделок по ним увеличилось более чем на четверть по сравнению с маем. Такой устойчивый рост спроса – более серьезный тренд года, хотя и не такой заметный как колебания по "семейной" программе. "Доля рыночных кредитов с конца прошлого года кратно выросла с 11% в январе до 59% в апреле–мае. Дальше в течение лета мы ждем продолжения ее роста", — подчеркнул Алексей Охорзин.