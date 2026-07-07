Тобольск поздравил своего выдающегося земляка и ученого Юрия Осипова с юбилеем

Фото: государственный архив в г. Тобольске

Академик, почётный гражданин Тобольска Юрий Сергеевич Осипов сегодня отмечает 90-летие, с юбилеем известного ученого поздравили в администрации Тобольска.

"Сегодня с гордостью и теплотой мы поздравляем нашего выдающегося земляка – академика, Почётного гражданина Тобольска Юрия Сергеевича Осипова с 90-летием. Уважаемый Юрий Сергеевич! От всех тоболяков примите нашу глубокую признательность за преданность науке и родной земле. Желаем Вам крепчайшего здоровья и неиссякаемой энергии. С юбилеем!" - говорится в постах админстраици города в соцсетях.

Осипов родился в Тобольске, окончил школу № 13 с золотой медалью и навсегда сохранил верность своей малой родине. Здесь начал путь в большую науку: от инженера до президента Российской академии наук (1991-2013), снискал мировую славу как основатель научной школы и автор прорывных трудов в математике и механике. Заслуги Юрия Сергеевича отмечены высшими государственными наградами страны. По его инициативе в Тобольске создана комплексная научная станция УрО РАН, которая стала точкой притяжения для учёных региона, а Тобольск вошёл в число значимых научных центров Тюменской области.

"Юрий Сергеевич заботился о сохранении исторического наследия и уникальной природы Тобольска. Память об этом навсегда закреплена и на карте – одна из улиц города носит его имя", - отмечается в сообщении.