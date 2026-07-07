Как отпраздновать в Тюменской области День семьи, любви и верности?

Праздничные мероприятия 8 июля пройдут во всех муниципалитетах региона. Учреждения культуры подготовили для жителей концерты, чествования семей-юбиляров и многодетных семей, конкурсно-игровые программы, мастер-классы, тематические программы и поздравительные акции, центральным событием праздника станет Всероссийский парад "Россия – Семья семей", сообщили в депкультуры ТО.
Тюмень
У мультицентра "Контора пароходства" развернутся десятки спортивных и творческих активностей для жителей всех возрастов. В частности, дворец национальных культур "Строитель" проведет семейный фестиваль "Пряник". В программе – концерт с участием творческих коллективов, мастер-классы для детей и взрослых, настольные игры, семейный забег и другие активности.
Музейный комплекс имени И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) приглашает на серию тематических мероприятий.
В музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) состоится концерт семейного хора "СинЭргия".
В "Доме Машарова" (ул. Ленина, 24) – экскурсия "Детский альбом", знакомящая с бытом тюменских семей начала XX века.
В Археологическом музее-заповеднике (23 км трассы Тюмень–Омск) – экспресс-экскурсия "Образ матери на Руси".
Тобольск
На площади Семена Ремезова пройдет фестиваль "Любование".
Ялуторовск
Ялуторовский музейный комплекс подготовил игровую программу "Семейные забавы".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru