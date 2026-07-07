Тюменцам рассказали, как бороться с непарным шелкопрядом на своих участках

В Тюмени в последние дни стало много бабочек непарного шелкопряда, пострадают ли сейчас от них деревья и как бороться с насекомыми, горожанам рассказали в деплеса ТО.

Сейчас у непарного шелкопряда начался период лёта. После выхода из куколок бабочки живут около двух недель. В это время они не питаются — ротовой аппарат у взрослых особей недоразвит. Их единственная задача — оставить потомство.

Сами бабочки для деревьев не опасны, листву объедают не они, а гусеницы, которые появятся следующей весной из отложенных яиц. Такие кладки можно обнаружить не только на деревьях, но и на заборах, хозпостройках, пнях, валежнике и других поверхностях.

Если вы обнаружили кладки на своём участке, обработайте их минеральными маслами (например, отработанным машинным маслом или керосином) — такая обработка перекрывает доступ воздуха к яйцам. Можно механически удалить кладки, аккуратно соскоблив их ножом или шпателем, после чего уничтожить (при работе используйте перчатки).

Стоит ли переживать за лес?

После вспышек непарного шелкопряда его численность обычно снижается естественным образом. Значительную роль в этом играют его природные враги — вирусы, паразиты, хищники, погода и другие природные факторы.

Специалисты Центра защиты леса Тюменской области продолжают наблюдение за состоянием насаждений в лесах региона. Осенью они проведут учёт вредителей и инвентаризацию очагов. По результатам определят необходимые мероприятия на следующий год.