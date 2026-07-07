Участники "Время героев" прошли стажировку в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с участниками президентской программы "Время героев", которые прошли стажировку в регионе, в составе группы – четыре героя России, кавалеры ордена Мужества и других боевых наград.

"Офицеры, защищавшие суверенитет и безопасность нашей Родины на спецоперации, теперь проходят обучение и стажировки, чтобы занять ответственные должности и приносить пользу Родине уже на гражданской службе. Большинство стажёров впервые побывали в нашем регионе. Несмотря на дождливую погоду, впечатления – позитивные. Всех восхитил Тобольск. Мы поделились региональным опытом по помощи участникам СВО. Помимо этого, в программу включили мини-стажировки с руководителями ведущих предприятий и организаций региона, посещение учреждений, которые занимаются патриотическим воспитанием. Участники президентской программы познакомились с муниципальными практиками, изучали управленческие кейсы в сфере экономики, туризма, инвестиций, внутренней и информационной политики", - сообщил Моор в "Максе".

Во время визита губернатор рассказал гостям об истории, современности и перспективах развития Тюменской области. Поделился планами на будущее. Попросил помощи в усовершенствовании системы реагирования на угрозы безопасности. "На итоговой встрече они представили целый ряд ценных идей и рекомендаций. Берём в работу. Благодарю героев СВО за поддержку", - написал Моор.