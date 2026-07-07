Аграрный институт ТюмГУ готов набрать на бюджет 419 первокурсников

16:22 07 июля 2026
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419 бюджетных мест ждут абитуриентов в аграрном институте Тюменского госуниверситета по программам базового и специализированного образования, еще 48 целевых мест с гарантированным трудоустройством, сооьбщили в депратаменте АПК ТО.

Практико-ориентированное обучение реализуется с участием работодателей с первого курса. Прием идет по десяти направлениям: агрономия, ветеринария, водные биоресурсы и аквакультура и другие. Акцент — на подготовку специалистов, умеющих работать на стыке дисциплин и применять современные технологии.

Теги: АПК , ТюмГУ , абитуриенты , бюджетные места , высшее образование
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