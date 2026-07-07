Парад семьи проведут в Тюмени

18:00 07 июля 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Масштабная акция "Россия – Семья семей" пройдет в областной столице  в День семьи, любви и верности 8 июля. Зарегистрироваться для участия во Всероссийском Параде семьи можно по ссылке

Сбор и построение колонны на набережной Туры (ориентир - ресторана "15/86") начнется в 16 часов, торжественное шествие с духовым оркестром по главной аллее стартует в 16 часов 30 минут.

В 17 часов на площади у мультицентра "Контора пароходства" начнется праздничная программа: парад колясок, семейный забег "Летящие сказки", гонки на самокатах, концерт "ROCKПЕРЕЗАГРУЗКА" от группы 4FUSION, вечерняя дискотека. 

В программе также творческие мастер-классы и другие активности, настольные игры, а также "Самоварня у Пани и Пряни" с чаепитием и народными поговорками и книжная палатка "Изба-читальня".

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2026