Парад семьи проведут в Тюмени

Масштабная акция "Россия – Семья семей" пройдет в областной столице в День семьи, любви и верности 8 июля. Зарегистрироваться для участия во Всероссийском Параде семьи можно по ссылке.

Сбор и построение колонны на набережной Туры (ориентир - ресторана "15/86") начнется в 16 часов, торжественное шествие с духовым оркестром по главной аллее стартует в 16 часов 30 минут.

В 17 часов на площади у мультицентра "Контора пароходства" начнется праздничная программа: парад колясок, семейный забег "Летящие сказки", гонки на самокатах, концерт "ROCKПЕРЕЗАГРУЗКА" от группы 4FUSION, вечерняя дискотека.

В программе также творческие мастер-классы и другие активности, настольные игры, а также "Самоварня у Пани и Пряни" с чаепитием и народными поговорками и книжная палатка "Изба-читальня".