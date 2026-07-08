Моор: День семьи - символ главных жизненных ценностей для каждого человека

День семьи, любви и верности – это символ главных жизненных ценностей для каждого человека, в семье формируется личность, воспитывается уважение к старшим и любовь к Родине, отметил в поздравлении жителей Тюменской области Александр Моор.
В регионе насчитывается больше 270 тысяч семей с детьми, и 40 тысяч из них – многодетные. Многие из них пользуются комплексом мер поддержки, в том числе в рамках нацпроекта "Семья" - получают региональный материнский капитал на первого ребёнка, а также на третьего и каждого последующего. С 2022 года жители области в связи с юбилейными датами совместной жизни получают денежные поощрения - за четыре года такую выплату получили около 15 тысяч семей. В прошлом году в Тюменской области заключено 12 319 браков.
"Крепкие семьи – основа общества, региона и всей страны", - уверен Моор.
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