В свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца" участвуют три тюменские пары

В Москве 8 июля стартует III Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" -в Национальном центре "Россия" молодожены со всей страны зарегистрируют браки. От Тюменской области участие в фестивале примут три пары, сообщает информационный центр правительства ТО.

Две пары выбраны по итогам регионального этапа: ветеран СВО и участник проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Валентин Кучеренко и Алёна Шатрова (на фото), а также Арман Ароян и Ангелина Шипицина. Еще одна прошла самостоятельный отбор – Алексей Шарапов и Елизавета Шевченко.

День для будущих супругов начнется с путешествия на яхтах флотилии Radisson, после чего они официально зарегистрируют брак. Торжественные церемонии пройдут в окружении родных и близких. В завершение первого дня состоится передача Всероссийского семейного очага "Сердце России".

9 июля молодых супругов ждут: кулинарный турнир, открытые диалоги на темы семьи, любви и патриотизма, флористический мастер-класс и музыкально-хореографическая притча "Хоровод. Свадьба".