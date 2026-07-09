Тюменский инвестпотенциал представили на Иннопроме-2026

На международной выставке Иннопром 2026 в среду презентовали Стратегию развития Тюменской области, рассказали об инвестстратегии и её 9 ключевых направлениях, о развитии туризма и креативных индустрий, о создании новой стратегии социально-экономического развития Тюменской области, сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев.

По словам Пантелеева, участники презентации проявили особый интерес к мерам поддержки инвесторов, возможности участия в индустриальных парках в том числе в сегменте Light Industrial, оценили преимущества кластерного подхода в развитии различных отраслей. Представители одной из компаний - участниц Иннопрома высказали желание присоединиться к Нефтегазовому кластеру.

"Тюменская область — это регион с большим инвестиционным потенциалом. Мы создаем условия, в которых бизнес, культура и инновации работают как единый механизм, наша команда готова сопровождать инвесторов на всех этапах, предложив прозрачные инструменты поддержки и готовые площадки в индустриальных парках", - подчеркнул Пантелеев.