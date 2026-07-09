Госдума приняла законы о прожиточном минимуме и налогах для мигрантов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях два закона, направлены на дальнейшее наведение порядка в миграционной сфере. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, инициативы отвечают на запросы общества и направлены на наведение порядка в миграционных вопросах.

Изменения внесены в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Согласно документу трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России и находятся у них на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В противном случае иностранцам не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней.

Также приняты корреспондирующие изменения в Налоговый кодекс РФ об уплате фиксированного авансового платежа по НДФЛ иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность в России.

"Тот, кто приезжает, оплачивает приезд детей, семьи, исходя из стандартов, которые устанавливаются", — отметил председатель ГД. Он отметил, что принятие изменений позволит регионам пополнить свои бюджеты, поскольку стоимость патентов определяется именно на региональном уровне и отличается от субъекта Федерации к субъекту.

Сформированная правовая база позволит МВД, другим ведомствам эффективно реализовывать миграционную политику в интересах страны, граждан и наводить порядок, считает Володин.