Семьи Вдовиных и Широковых в Тюмени награждены за сохранение и укрепление семейных ценностей

В День семьи, любви и верности в Тюменском ЗАГСе состоялось торжественное вручение почетного знака "За сохранение и укрепление семейных ценностей", по решению депутатов Тюменской городской думы в этом году его удостоены семьи Вдовиных и Широковых. В каждой по пять детей, члены семей ведут активную общественную, культурную и спортивную жизнь.

Глава города Максим Афанасьев отметил, что чествовать лучшие семьи в этот праздничный день - для Тюмени добрая традиция, ей уже десять лет. Председатель гордумы Светлана Иванова напомнила, что в Год семьи в России тюменские депутаты предложили на муниципальном уровне учредить награду тем семьям, кто живет в городе более 10 лет, состоит в браке не менее 15 лет и является ярким примером сохранения семейных устоев, всестороннего воспитания и развития детей - будущего нашего города.

"Мы в второй год вручаем нашу награду. Эти семьи являются примером для подражания всем нашим жителям, всем семьям. Мы хотим, чтобы о них знали многие. Думаю, им самим и детям приятно и гордо, это признание их заслуг, внимание и уважение их семейных ценностей", - отметила в беседе с журналистами Светлана Иванова.

Виктор И Ольга Вдовины в браке 20 лет, имеют пятерых детей. Старшая дочери Виктории скоро исполнится 18 лет. Ульяна, Дмитрий, Алиса — пока школьники. Самая младшая Елизавета скоро пойдет в первый класс. Все дети радуют родителей своими успехами, занимаются спортивной гимнастикой и посещают вокальную студию. Постоянно участвуют в спортивных соревнованиях муниципального, школьных олимпиадах, конкурсах и научных проектах. Родители являются дня них примером. Они участвуют в работе школьных и общественных организаций, волонтерских движений. Оказывают помощь благотворительным проектам, формируя у детей чувство гражданской ответственности, единства и сопричастности к жизни общества.

Семейный стаж Олега и Натальи Широковых 25 лет. Трое детей уже взрослые: старшая дочь Екатерина работает врачом-терапевтом, Роман и Артем — студенты Тюменского техникума и Санкт-Петербургского университета. Младшие - Сергей и Маша — пока школьники, но очень любознательные и разносторонне одаренные дети. Посещают художественную и музыкальную школы. Родители проявляют истинный интерес к жизни своих детей. Поддерживают их увлечения, помогают в организации досуга и учебы. С собственным багажом знаний родители щедро делятся со своими детьми. Им есть чему их научить. Супруги Широковы имеют активную гражданскую позицию. Наталья работает учителем-дефектологом в учреждении для детей с ограниченными возможностями. Активно участвует в жизни городского педагогического сообщества, является наставником для студентов и делится опытом с коллегами. Имеет ведомственный знак "Отличник просвещения Российской Федерации". Олег является руководителем на одном из градообразующих предприятий Тюмени, награжден почетной грамотой Акционерного общества "Нефтемаш". В семье созданы благоприятные условия для гармоничного развития детей. Обе семьи являются социально ответственными, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.