Новорожденного с редчайшим порокам сердца спасли в Тюмени

14:00 09 июля 2026
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Команда специалистов ОКБ № 1 под руководством заведующего кардиохирургическим отделением № 2 Кирилла Горбатикова спасла новорождённого ребёнка с редчайшим пороком сердца, сообщил губернатор Александр Моор.

Перед врачами стояла сложная задача – восстановить анатомию крошечного органа так, чтобы результат служил пациенту всю жизнь. При стандартном подходе установленный в лёгочную артерию протез нужно менять, так как организм растёт.  Тюменские специалисты нашли другой путь – создали клапан из собственных тканей малыша, который будет расти вместе с ним, не требовать постоянной замены и новых операций. У маленького пациента было такое сочетание патологий, при котором подобный метод лечения в России ещё никто не применял. Наши врачи стали первыми. 

Сейчас малыш уже дома, идёт на поправку.  

"Помощь пациентам с патологиями сердца становится качественнее и доступнее в том числе благодаря проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", который входит в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"" - отметил Моор.

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