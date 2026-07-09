СберУниверситет и ТюмГУ будут развивать образовательные программы и сотрудничество по проекту "ГигаАкадемия"

СберУниверситет и Тюменский государственный университет планируют вместе развивать образовательные программы для руководителей, сотрудников и партнёров ТюмГУ. Соглашение об этом на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге подписали руководитель Центра по работе с госсектором СберУниверситета Ирина Ровдо и ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Одно из ключевых направлений сотрудничества — запуск проекта "ГигаАкадемия" на площадке тюменского вуза. Проект призван помочь руководителям, сотрудникам и студентам системно осваивать искусственный интеллект и применять его в управлении, профессиональных задачах и в учёбе.

Стороны также рассматривают возможность запуска индивидуальных образовательных решений под задачи ТюмГУ. Кроме того, среди направлений сотрудничества — оценка компетенций руководителей и специалистов университета, деловые мероприятия и стратегические сессии.

Ирина Ровдо, руководитель Центра по работе с госсектором СберУниверситета:

Тюмень — город с мощной образовательной школой, развитой экономикой и большим потенциалом для роста. Региону нужны команды, которые умеют управлять изменениями, работать с данными и быстро внедрять новые подходы. В партнёрстве с ТюмГУ мы будем создавать образовательные решения под реальные задачи университета и Тюменской области. Важная часть этой работы — “ГигаАкадемия” и обучение мультиагентным системам: это следующий уровень применения искусственного интеллекта, когда несколько ИИ-агентов распределяют роли и самостоятельно выполняют часть задач.

Иван Романчук, ректор Тюменского государственного университета: