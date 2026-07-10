Презентацию музея "Рентерея" проведут для участников "Абалакского поля"

Тобольский музей "Рентерея" станет участником фестиваля "Абалакское поле", на площадке "История Сибири" сотрудники музея организовали интерактивную экспозицию под открытым небом, представляющую главные богатства Сибири прошлых веков.

Яна Абдуллина, заведующая музейным комплексом "Рентерея":

11 июля на “Абалакском поле” будет презентация музейного комплекса "Рентерея". Ждём всех на лекцию кандидата исторических наук, археолога Игоря Булюнова "Прогулки по историческим окрестностям Тобольска", а также на мастер-класс нашего научного сотрудника, хранителя археологической коллекции Надежды Тоскаевой "Глиняные человечки". Приходите, будет интересно!

Гости площадки смогут познакомиться с археологическими находками - уникальными предметами от эпохи поздней бронзы и раннего железа до Нового времени, найденными на территории и в окрестностях Тобольска, а также каменные орудия труда, древнюю посуду, вооружение и предметы культового литья. Будут представлены занимательные материалы по культуре и быту обских угров, собранные в экспедициях начала XX века, а также редкие палеонтологические экспонаты — скелеты доисторических гигантов и необычные таксидермические скульптуры.

Участники фестиваля могут поучаствовать в мастер-классе "Сидячие человечки", вместе с научным сотрудником музея Надеждой Таскаевой каждый желающий сможет создать свою собственную глиняную фигурку, вдохновлённую древними антропоморфными изделиями из археологического фонда музея.

На лекции "Прогулки по историческим окрестностям Тобольска" кандидата исторических наук Игоря Балюнова можно будет узнать о древней истории тобольской земли, пройтись по следам историков Словцова и Знаменского, увидеть уникальные артефакты из закрытых фондов музея-заповедника, прикоснуться к тайнам древней Сибири, которые хранят Сузгун, Искер и Чувашский мыс.

Гости смогут задать вопросы специалистам музея и узнать, как выглядело сибирское казнохранилище XVIII века — сама Рентерея, построенная по проекту картографа Семёна Ремезова.