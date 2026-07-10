Тюменская область в топ-5 регионов по приемной кампании в колледжи и техникумы

В колледжи и техникумы Тюменской области абитуриенты подали более 25 тысяч заявлений.

Среди самых популярных профессий – востребованные в регионе сестринское и лечебное дело; сварочное производство; разработка и управление программным обеспечением; ремонт и обслуживание автомобилей.

Лидируют по приему документов Тюменский колледж производственных и социальных технологий и многопрофильный колледж Тюменского индустриального университета.

Подать заявление в колледжи и техникумы можно как очно, так и дистанционно через портал Госуслуг. Сервис позволяет не только отправить документы, но и оценить свои шансы на бюджет или сразу оформить заявку на целевое обучение.

В работе по повышению престижа рабочих специальностей и среднего профессионального образования помогает в том числе и проект "Профессионалитет", который реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", сообщает информцентр правительства ТО.