Тюменская область в топ-5 регионов по приемной кампании в колледжи и техникумы

В колледжи и техникумы Тюменской области абитуриенты подали более 25 тысяч заявлений.
Среди самых популярных профессий – востребованные в регионе сестринское и лечебное дело; сварочное производство; разработка и управление программным обеспечением; ремонт и обслуживание автомобилей.
Лидируют по приему документов Тюменский колледж производственных и социальных технологий и многопрофильный колледж Тюменского индустриального университета.
Подать заявление в колледжи и техникумы можно как очно, так и дистанционно через портал Госуслуг. Сервис позволяет не только отправить документы, но и оценить свои шансы на бюджет или сразу оформить заявку на целевое обучение.
В работе по повышению престижа рабочих специальностей и среднего профессионального образования помогает в том числе и проект "Профессионалитет", который реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", сообщает информцентр правительства ТО.
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