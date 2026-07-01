Тюменскому филиалу центра "Воин" присвоили имя Жумабая Раизова

В Тюмени состоялась церемония присвоения филиалу Центра "ВОИН" имени Героя Российской Федерации Жумабая Раизова. В мероприятии приняли участие заместитель директора департамента молодежной политики Тюменской области, выпускник президентской программы "Время героев", кавалер трёх орденов Мужества Виктор Квасов, руководство, инструкторы и курсанты Центра, а также гости филиала.

Для ребят это станет важным событием: имя Героя будет связано с местом, где они проходят подготовку, учатся дисциплине, командной работе и уважению к истории страны.

На церемонии присутствовали родственники Героя. Его отец, Нурбай Раизов, обратился к курсантам Центра "ВОИН": "Вы — молодое поколение, от которого зависит сила, потенциал и будущее всей страны. Желаю быть отзывчивыми, уважать старших, ставить перед собой цель и достигать её, как это делал Жумабай. А ещё важно жить в единстве, ведь только вместе мы будем сильными".

Командир Центра "ВОИН", Герой России, участник президентской программы "Время героев" Андраник Гаспарян отметил, что история Жумабая Раизова — это пример личной ответственности, силы характера, воинской чести и верности Родине.

"Сегодняшнее событие — дань памяти и уважения к подвигу воина, который отдал свою жизнь за Родину. Несмотря на ранение, гвардии старший лейтенант Раизов не покинул подразделение и продолжил командовать подразделением до выполнения поставленной боевой задачи. Его жизнь — это воплощение характера и духа офицера, его неисчерпаемой силы. Сегодня тюменскому филиалу Центра "ВОИН" присвоено его имя. А это значит, что курсанты будут изучать его жизненный и ратный путь, равняться на его мужество, храбрость и верность воинскому долгу. Для нас, наставников, важно, чтобы ребята не только знали о наших героях, но и стремились к высоким идеалам, которые они олицетворяют", — подчеркнул он.

Жива память и о первом директоре филиала Игоре Ревякине. Он был наставником и педагогом для сотен курсантов, воспитал смелых, справедливых людей. В его честь также открыта памятная доска.

Имена героев присвоены уже 16 филиалам Центра "ВОИН". Этот проект запущен в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по поручению Президента России Владимира Путина об увековечении памяти героев России, участников специальной военной операции.

Почетное наименование может быть размещено на флаге (знамени) филиала Центра "ВОИН" и на информационных табличках. Оно будет использоваться в официальных и церемониальных мероприятиях, в том числе при открытии и закрытии образовательных программ Центра "ВОИН", на мероприятиях, посвященных государственным праздникам, памятным датам и дням воинской славы.