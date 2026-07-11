В рамках программы поддержки тюменские семьи получили более 448 миллионов рублей

В Тюменской области с начала действия программы Отделение Социального фонда России уже выплатило семьям свыше 448 миллионов рублей. Средний размер выплаты составил 31 тысячу рублей.

Право на выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). Важным условием является среднедушевой доход семьи, не превышающий 1,5 прожиточного минимума в регионе (26 599,5 рубля в месяц в Тюменской области в 2025 году). Применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, пояснили "Вслух.ру" в региональном отделении СФР.

Заявление могут подать оба работающих родителя, даже если они в разводе, при условии отсутствия задолженности по алиментам. Заявитель и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать на ее территории.

Сумма зависит от доходов родителей, с которых уплачен НДФЛ по ставке 13% или выше, и пересчитывается по льготной ставке 6%. Выплата не уменьшается на сумму налоговых вычетов, например, на жилье, лечение или обучение.

Подать заявление можно до 1 октября через портал госуслуг (99,9% получателей выбрали этот способ), клиентские службы Отделения СФР или МФЦ. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы, - сообщает Вслух.ру.