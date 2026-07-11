Как защитить автомобиль от некачественного топлива

Документ, подтверждающий безопасность каждой партии горючего, - паспорт качества, должен находиться в "уголке потребителя" или предоставляться оператором по первому требованию, напомнил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Отказ сотрудника показать документ должен насторожить.

В самом документе в первую очередь важно найти четкое указание, что перед вами именно автомобильный бензин с маркировкой АИ, поскольку любые иные названия вроде ДТФ или ДГК сигнализируют о продаже "псевдотоплива", которое по закону запрещено реализовывать как моторное. Особое внимание стоит уделить маркировке экологического класса К5, которая является аналогом "Евро-5", при этом фактическое октановое число в паспорте по исследовательскому методу не может быть ниже того значения, что заявлено на самой колонке.

"Ключевым индикатором чистоты топлива выступает массовая доля серы, — поясняет Дмитрий Морковкин. — Для высшего класса К5 фактическое значение в документе не должно превышать 10 мг/кг. Любое превышение говорит о более низком экологическом классе, а сера при сгорании неизбежно образует кислоты, которые агрессивно воздействуют на форсунки, катализатор и сокращают жизнь моторному маслу".

Многие автомобилисты пугаются, если в графе о нормативном документе указано ТУ или СТО вместо привычного ГОСТа, однако эксперт уверяет, что технические условия не могут быть "слабее" государственного регламента и часто даже подразумевают наличие дополнительных моющих присадок. Гораздо важнее проверить свежесть партии по дате изготовления: на оживленных заправках топливо обычно обновляется за период от одного до семи дней, и если паспорт выписан более недели назад, возникает риск того, что документ подложный.

Еще один маркер качества - графа о наличии монометиланилина или ММА. В качественном бензине класса К5 эта октаноповышающая присадка должна полностью отсутствовать, так как ее присутствие часто выдает топливо низкого класса, способное вывести из строя лямбда-зонды. На подлинном документе обязательно должна стоять именно синяя печать организации-поставщика, а не обычная черно-белая копия, - сообщает АиФ-Тюмень.