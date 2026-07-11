Тюменские кардиологи дали рекомендации, как пережить жару людям с заболеваниями сердца

Врач-кардиолог Тюменского кардиоцентра Полина Бызова объяснила, что жара вызывает расширение сосудов, учащение пульса и увеличение сердечного выброса. Обильное потоотделение ведет к потере жидкости и электролитов, сгущению крови и дополнительной нагрузке на сердце.

Последствиями жары могут стать гипотония, обмороки, срывы ритма, декомпенсация сердечной недостаточности. Из-за повышенного риска тромбообразования не исключены инфаркт или инсульт. – Дозировки гипотензивных средств – диуретиков, бета-блокаторов, ингибиторов АПФ и других – часто требуют коррекции из-за риска гипотонии, но корректировать дозу можно только вместе со своим лечащим врачом. Самостоятельно отменять прием препаратов нельзя, – предупредила врач.

Кардиолог советует в пик жары избегать интенсивных тренировок, работы на улице и длительного пребывания на солнце. Чтобы позаботиться о здоровье, нужно пить больше воды небольшими порциями, исключить алкоголь, носить легкую светлую одежду из натуральных тканей, находиться в прохладном помещении или в тени и принимать прохладный душ, - сообщает Тюменская область сегодня.

Особенно тяжело переносить жару людям среднего возраста и старше. Как пояснила врач-кардиолог Юлия Бахматова, с годами в стенках артерий уменьшается количество эластина, нарастает содержание коллагена, формируются микроповреждения, откладываются соли кальция и "плохой" холестерин. Снижается синтез оксида азота – естественного сосудорасширяющего фактора. Все это ведет к потере эластичности и повышению жесткости сосудистой стенки. – Все эти процессы физиологичны и неизбежны, но протекают медленно, и организм адаптируется. Однако если появляются нарастающая одышка, боли в грудной клетке, резкие колебания давления или другие беспокоящие симптомы, нужно обратиться к врачу, – предупредила Юлия Бахматова.