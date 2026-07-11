Дачникам рассказали, как защитить капусту от бабочек и других вредителей

В июле активизируются бабочки-белянки, гусеницы, слизни и другие вредители, способные за короткое время испортить будущий урожай капусты. Опытная дачница Светлана Еремина. рассказала, какие способы действительно помогают сохранить кочаны здоровыми.

Теплая погода создает идеальные условия для размножения насекомых. Бабочки откладывают яйца на нижней стороне листьев, после чего появляются гусеницы, которые начинают активно поедать растение. Одновременно на грядках нередко появляются слизни, крестоцветные блошки и тля.

-Даже если капуста выглядит здоровой, проверять листья нужно каждые два-три дня. Чем раньше обнаружить вредителей, тем проще от них избавиться, – Светлана Еремина.

Надежным способом остается профилактика: "Как только заметили первых белых бабочек над грядками, сразу начинайте защиту. Лучше не ждать, пока появятся гусеницы. Регулярно осматривайте нижнюю сторону листьев и удаляйте кладки яиц вручную".

Дополнительной защитой станет укрывной материал или мелкоячеистая сетка, - сообщает Мегатюмень

Если вредители уже появились, садоводница рекомендует использовать биологические препараты. Для борьбы с гусеницами хорошо подходят средства на основе бактерии Bacillus thuringiensis, например "Лепидоцид" или "Битоксибациллин". Также садоводы нередко применяют препараты "Фитоверм" и "БиоКилл", которые помогают бороться с различными насекомыми-вредителями.

Если вредителей слишком много, допускается применение химических инсектицидов, например "Алатар", "Кинмикс", "Инта-Вир" или "Искра". Однако использовать их следует строго по инструкции и только с учетом срока ожидания, чтобы до уборки урожая действующее вещество успело полностью разложиться.

Для борьбы со слизнями можно использовать специальные гранулированные препараты, например "Гроза", "Слизнеед" или "СтопУлит". Их раскладывают между рядами, избегая попадания непосредственно на растения.