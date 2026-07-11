Тюменские агрономы объяснили, почему у кабачков темнеют и загнивают завязи

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области сообщают, главной причиной потемнения и гнили носика у кабачков может стать переизбыток влаги. Кончик овоща может соприкасаться с сырой землей, тем самым провоцируя гниение. Сделайте сухое мульчирование скошенной травой, высотой около 5 сантиметров, и тогда можно предотвратить гнили.

При затяжных дождях могут распространяться грибковые инфекции, во избежание этого можно провести обработку биологическим препаратом Фитоспорим-М, с интервалом 5-7 дней. Это остановит гниение и даст толчок к развитию здоровых завязей.

Если кабачок растет на притененном участке, при загущенности посадок и обильных осадках отсутствует проветривание, которое также негативно сказывается на будущем урожае. Поэтому вырезаем 3–4 самых старых нижних листа у основания стебля. Создаем сквозняк, и свежий воздух будет гулять между кустами круглосуточно, высушивая влагу.

Если заметили, что носик кабачка сначала желтеет, потом темнеет, становится коричневым и сухим, а сам плод часто искривляется дугой, это вершинная гниль, верный сигнал о том, что растению не хватает кальция для строительства клеток нового плода. Необходимо развести 15 грамм кальциевой селитры, на 10 литров воды и пролить посадки. На один куст потребуется около 1 литра раствора. Подгнившие плоды рекомендуем сорвать и выбросить в компост, - сообщает КП-Тюмень.